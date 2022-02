Antonio de la Torre: "Si tú no lo haces, no esperes que nadie te diga 'cómete el mundo'"

Antonio de la Torre es uno de los actores más exitosos de España. Cuando fue más joven, seguro que celebró el Día Mundial de la Radio. Porque él, antes que estrella del cine, fue un ‘currito’ de los medios de comunicación, del periodismo deportivo, de la televisión y de la radio.

El actor con más nominaciones en la historia de los Premios Goya (14) comenzó su camino profesional como periodista, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Allí nació su pasión por la radio, medio en el que estuvo trabajando, haciendo retransmisiones deportivas en Canal Sur Radio, y muchas cosas más. Luego llegó la televisión, donde fue presentador y actor, y finalmente el cine, donde se ha convertido en toda una estrella.

"De joven, pensaba que mi gran potencial era mi imitación del 'butanito'"

Antonio de la Torre agradece al equipo de Por fin no es lunes la emotiva introducción que le han hecho con voces y recuerdos de muchos de sus compañeros con los que coincidió en sus inicios, que fueron muy variopintos. Afirma que de joven, pensaba que su gran potencial era la imitación que hacía del 'butanito', una de las más celebradas cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Información.

Lo que más le gustaba de la radio eran el "narcisismo, en el buen sentido" y la "necesidad de estar ahí", de contar aquello que estaba ocurriendo, "de ese caldo de cultivo del que bebemos todos los periodistas, actores y aquellos que nos dedicamos a la comunicación". No obstante, reconoce que al principio tuvo un "batiburrillo" sobre lo que quería hacer porque no lo tenía muy claro: "En 7º di unas clases de teatro infantil que me resultaron tremendamente vocacionales, pero las dejé. Luego tuve la obsesión por imitar, después, la de ser un periodista radiofónico. Ahora, visto desde la distancia, había un trasfondo de hacer algo, de salir de mi barrio y trascender".

"Es verdad que te dediques a lo que te dediques, hay que tener pasión por querer hacer algo porque ese es el gran impulso de la vida", asegura.

"Mi primer papel en una película fue de periodista, pero no como me había imaginado"

En todos estos años de carrera, ha interpretado en diversas ocasiones el papel de periodista, pero no de la forma que le hubiera gustado o cómo lo hubiese imaginado: "No fue tipo 'Todos los hombres del presidente', sino un papel de periodista ficcionado en una TV movie sobre la vida de Clara Campoamor. Luego mi primer papel en una película fue de periodista preguntándole a Gabino Diego '¿y qué me dice de los sentimientos?', pero claro, sólo se me oye, no se me ve".

Confiesa que su carrera como actor le ha permitido vivir de ello a partir de los 40 años. Hasta entonces, iba renovando año a año sus contratos con Canal Sur por si acaso no le sonreía la suerte con la actuación: "Cuando me pedí la excedencia en Canal Sur fue porque acababa de ganar el Goya por 'Azul oscuro casi negro' y había trabajado con Almodóvar, entonces era evidente que tenía un horizonte razonable de trabajo".