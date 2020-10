Las normas no escritas de la pandemia: ¿Por qué quien lo hace bien se siente culpable?

Hace unos días, un usuario que llevaba mucho tiempo sin ver a sus padres escribía en sus redes sociales: "De repente, me he encontrado buscando justificación a mi decisión de quedarme en Madrid. Yo, que me había cogido vacaciones el 13 de octubre para irme en tren a celebrar mi cumpleaños con mis padres, pero decidí anularlo a última hora por 1) incertidumbre y 2) responsabilidad." Parece que el que lo hace bien es al que se le señala con el dedo.

¿Influye la presión de grupo?

Hablamos también con Luis Miller, doctor en sociología y científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Al que le planteamos si está influyendo al ciudadano ver que los políticos y los ministros no cumplan con las normas, (como la famosa fiesta de más de 150 invitados, que tanto ha dado de qué hablar y en la que se encontraba Salvador Illa) en la decisión de cumplir o no con las restricciones.

Además charlamos con personas que respondieron al tuit de Carlos porque se encontraban en una situación similar o porque apoyaban su afirmación y que también fueron criticadas.