Natalia Menéndez: "Tú puedes hacer teatro hasta que tu cabeza aguante y tu físico también"

Hija del actor Jorge Menéndez, cuenta que en las artes escénicas ha sido de todo: apuntadora, ayudante de dirección, técnica de luces y sonido, regidora, figurante, actriz principal y secundaria, autora, traductora, directora, gestora cultural, ha participado también en el cine y en la televisión, ha dirigido más de una treintena de espectáculos teatrales, ha estado al frente del Festival Clásico de Almagro, y actualmente es la directora del Teatro Español y de las Naves de Matadero. Es la vida de Natalia Menéndez, una de las figuras teatrales más poderosas de nuestro país.

Un artista no sabe gestionar y un gestor no sabe actuar

"Creo que cada una y cada uno somos diferentes" y, además, "la gestión requiere de creatividad", asegura la actriz ante el famoso prejuicio del mundo escenográfico y la gestión porque recalca que "en teatro no tienes 50 millones de euros entonces tienes que inventarte y desarrollar un cierto ingenio y que tenga sentido". Esto, añade, también es un "poder" que tiene que ser desarrollado bajo una "ética y una estética".

"La verdad es que cuando me ofrecieron dirigir el Festival de Almagro no pensé que me fuera a gustar la gestión" pero, explica, "me gusta, me parece que es muy interesante y que ofrece muchísimas posibilidades también a mí como creadora en otras facetas".

La fama y su familia

La hija del famoso actor, Jorge Menéndez, cuenta sus experiencias cuando iba con él como si fuese el flautista de Hamelin con mucha gente siguiéndole, algo que Natalia Menéndez no lo entendía ya que veía a su padre como una figura paternal y no como a un actor aunque lo fue comprendiendo poco a poco. Aún así, recalca, "nunca he buscado el autógrafo. Es verdad que no he sido muy fanática y que no me gusta que lo sean conmigo".

Inicios en el teatro

Aunque hoy en día nadie cuestione la validez de la directora del Teatro Español, los inicios no fueron tan fáciles. Durante sus primeros pasos, comenta "yo me presenté a la escuela de arte dramático sin que mis padres lo supieran" por lo que tuvo que prepararse y pagó en "una escuela de interpretación" en la que le dijeron que iba a aprobar todos el examen menos ella. Ante este esta situación, le puso valor y consiguió aprobar solo ella lo que propició que el profesor se dirigiese a ella disculpándose a lo que respondió: "no hagas esto nunca porque le puede tocar a una persona que la puede hundir".

Por otra parte, también fue difícil conciliar esta condición escenográfica en la familia puesto que su padre no quería que se dedicasen a lo mismo que él, incluso les decía que "vosotras fontaneras o electricistas" porque "actrices hay muchas" por lo que les instaba a ser "directoras".

Caballero de las Artes y las Letras de Francia

Uno de los premios más valorados de su carrera y que más felicidad le han generado es el de Caballero de las Artes y las Letras de Francia porque "no es tanto por lo que hayas hecho por el patrimonio francés sino por la capacidad que has tenido respecto a lo que haces, a las artes, al empeño y a la proyección internacional que puedas tener. Me sorprendió mucho, fue muy bonito", explica.

Pandemia y confinamiento

Cuando llega la pandemia en 2020, hace tres años, muchos profesionales se volcaron en en ella por la desesperación y la incertidumbre. Para ella, afirma, "fue tremendo" ya que le acababan de nombrar directora hace poco y recibió una llamada para hablar con todos y decirles que iban a cerrar. "Todo era incertidumbre, a mí esta sí me ayudó a levantar proyectos pero nunca me encontré la incertidumbre así, de este tipo" que llegó a producir "miedo" que "derivó en muchas cuestiones" por lo que mantenía llamadas "muy largas" donde reflejaban todo ese vértigo que produjo la Covid-19. Además, puntualiza, "cuando estás al frente de una institución así de importante, también luchar por que se abriera, hacer 50 mil proyectos de como vamos a abrir, luego te llaman de todos los países, recitando poemas para hospitales", todo un conjunto de situaciones que, comparte, "me ha pasado factura y siento que me estoy limpiando de esto".

El teatro y la edad

"Tú puedes hacer teatro hasta que tu cabeza aguante y tu físico también. Por lo tanto, como cada día aprendes, eso se traduce en el escenario. En cambio, el cine no hay tantos personajes para mujeres cincuentonas y sesentones, y pide un tipo de físico" por lo que "es más cruel", añade Natalia Menéndez ante un aspecto "mucho más amable".

Uz: el pueblo

Respecto a su última dirección que está hasta el 7 de mayo en el Matadero, es una comedia salvaje donde Dios habla con una mujer que es muy devota y le dice que mate a uno de sus dos hijos: a su hijo mayor militar y a su hija con trastorno del espectro autista.

Por esta vía, Natalia Menéndez recalca que "el fanatismo es algo que existe desde hace muchísimo tiempo, de hecho ya en el siglo XVIII se hablaba y se estudiaba porque ya se consideraba un problema". Cultura, deportes, política o amor son algunos de estos fanatismos que propician la "pérdida del sentido común" en el que "uno está dispuesto a hacer cualquier cosa" porque "ya todo vale". Esta obra propondría una reflexión de muchos puntos a través de una comedia.