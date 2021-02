María José Viñas: "Detrás del Rover Perseverance que llegará a Marte hay muchos hispanos"

El ‘rover Perseverance’ de la NASA aterrizará en Marte el próximo 18 de febrero tras un viaje de casi siete meses. Su misión es encontrar "signos de vida antigua y recolectar muestras de roca y regolito para un posible regreso a la Tierra".

Aunque, EEUU no es el único país en visitar este aún desconocido planeta. Los Emiratos Árabes Unidos y China están a punto de llegar al planeta rojo.

María José Viñas es la responsable de divulgación en español de la NASA. Casi 10 años han pasado desde que aterrizó en la agencia espacial de Estados Unidos. “Ha sido un camino muy largo para llegar aquí. Estudié Veterinaria en Barcelona, pero me di cuenta de que realmente no era lo que quería hacer. Luego estudié Periodismo, trabajé un par de años y me especialicé en Periodismo científico”, explica.

María José Viñas cuenta algunos de los proyectos: “Casi todo lo que hace la NASA impacta. En el ‘rover Preserverance’ tenemos un equipo detrás que ha trabajado muchísimo”. Viñas sostiene que lo que intentan es buscar el interés general, pero también la persona y la aplicación.

Se van a hacer varias investigaciones sobre asteroides. “La NASA estudia asteroides no como una amenaza, sino como un tesoro de información”, declara.

Además, la NASA ya están planteando varios viajes para visitar la luna, algunas tripuladas y otras no.

Viñas explica que España colabora con la NASA en muchos aspectos. “Hay mucha gente que emigra a EEUU para trabajar aquí”, dice.