Menos botellón y más tardeo: Así han cambiado los hábitos de ocio de los jóvenes tras el Covid

¿Han cambiado los jóvenes sus hábitos de ocio nocturno tras la pandemia? La respuesta es sí. Dos años después de la llegada del Covid y de sus correspondientes restricciones, los jóvenes apuestan por el “tardeo” mientras que el botellón va perdiendo puntos.

Cambios en los hábitos de ocio nocturno

Según un reciente informe, los jóvenes llegan antes a los locales, entre 30 o 40 minutos. Así, un 55,7% de los locales ha notado que su público adelanta la hora de entrada.

Durante la pandemia, esto se debió fundamentalmente a las restricciones horarias impuestas, lo que hizo que el 52,7% de los establecimientos abriera por la tarde en algún momento de la crisis sanitaria.

Además, el estudio señala que la media de edad del público que acude a los locales de ocio se sitúa, actualmente, en los 29,1 años frente a los 31 de media de 2019. En este sentido, el 40,1% de los locales encuestados asegura que ha retrocedido la edad media de su público, mientras sólo un 5,35% indica que se ha incrementado.

Estos datos se desprende del 'Estudio sobre el impacto de la COVID 19 en los locales de ocio y sus perspectivas de recuperación' en el que han participado más de 700 discotecas, bares de copas y salas de conciertos de nuestro país. ¿Tendrán que adecuarse los locales a las nuevas demandas de consumo? ¿Qué es lo que buscan los jóvenes? ¿Cómo les ha marcado la pandemia el ritmo del ocio?

Ramón Más es presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos y nos explica algunas de estas cuestiones.

"Hemos estado casi dos años cerrados y a muchos jóvenes les cogió la pandemia con 16 años y no han salido, a otros les pilló con 18 años...Este parón ha hecho que mucha gente no pueda disfrutar y socializar en locales de ocio nocturno, y cuando se han vuelto a abrir sin restricciones, han salido masivamente a descubrir una cosa que no conocían hasta entonces".

¿Se impone el tardeo?

Ramón señala que "depende de la cada comunidad autónoma. Antes de la pandemia, el tardeo funcionaba muy bien el regiones como Murcia, Valencia, Madrid... Y cuando se fueron abriendo las restricciones, se empezó a potenciar de forma generalizada".

"La apertura del ocio nocturno tras la pandemia nos ha enseñado que mucha gente está comprando entradas anticipadas por Internet, hay un público muy joven que está empezando a salir porque no había descubierto qué era una discoteca aún; la media de edad ha bajado y la gente llega antes a los locales. Una serie de cambios que son positivos para nosotros", apunta.