Martínez-Almeida en 'Por fin no es lunes': "Se ha estado trabajando toda la noche para habilitar carriles"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calcula que la ciudad recuperará "cierta normalidad" a "finales de la próxima semana".

"No es fácil transitar por las calzadas, hay placas de hielo y árboles caídos. Detrás de la diversión hay muchos peligros y hay que permanecer en casa", ha advertido el alcalde, Ha reconocido que la capital no estaba preparada para los niveles de hasta más de cincuenta centímetros que registraron en algunas zonas de Madrid: "No hay ciudad que este preparada para esto".

Almeida ha señalado las temperaturas extremas que se producirán en la próxima semana y ha asegurado que no se recuperará "la normalidad" hasta dentro de una semana.

Cierre de parques y jardines

Ante la gran nevada del sábado, El Retiro y los parques de la Quinta de los Molinos, la Quinta de Torre Arias, los jardines de Sabatini, la rosaleda del parque del Oeste y Fuente del Berro y los jardines de Cecilio Rodríguez, permanecerán cerrados este domingo.

Al igual que no se realizarán labores de recogida de residuos ni puntos limpios durante el día de hoy.