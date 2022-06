Loles León: "No cambiaría nada de mi vida porque lo bonito es explicar con todo lo que te has encontrado"

Dicen que la amistad verdadera es aquella que perdura en el tiempo y sobrevive a las adversidades. Y debe de ser verdad porque Bibiana Fernández y Loles León llevan toda la vida juntas. Uña y carne. Amigas y compañeras de aventuras con muchas cosas en común.

Quienes la conocen, dicen que es una mujer temperamental, transgresora, provocadora, espontánea, sexy y profesional. De pequeña ya le gustaba cantar y bailar y siempre supo que lo suyo era el mundo del espectáculo. Saltó a la fama con 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y más tarde con 'Átame'. La disfrutamos en 'La niña de tus ojos' y en 'Libertarias', y la conocimos de cerca en series como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina'. Recientemente, la hemos visto en la cocina y nos ha demostrado sus dotes entre fogones. Y ahora nos invita a pasar 'Una noche con ella' en el Teatro Condal de Barcelona.

Loles León, chica Almodóvar, actriz, cantante, cocinera, madre y abuela, elogia la sincera amistad que la una a Bibiana Fernández desde hace varios años: "tenemos historias cómicas unidas al temperamento telefónico, de escenario y de vida. Son unas vidas que se complementan la una a la otra y se retroalimentan juntas. Somos un torrente".

Sobre su representación, afirma que "sólo el público sabrá qué es verdad y qué mentira en esta representación de una vida llena de sueños. Empezamos la obra con un 80% de verdad y un 20% de ficción, pero el público -que es el último director de un espectáculo- es quien tiene que decidir".

Asegura que no cambiaría nada de su vida y que de hecho, ahora se hubiese metido "en más charcos" que en los que ya se ha metido a lo largo de su vida: "No cambio nada porque todo lo que he vivido ha sido tan bien vivido. Lo bonito de esta vida es explicar con todo lo que te has encontrado".