La historia de Cristina, la violinista que salió de la chabola: "Que me traten como a una artista es muy bonito"

Cristina Vázquez tiene 18 años y pasó su infancia en La Celsa, un asentamiento de chabolas del sur de Madrid. El hecho de vivir en las condiciones en las que ella vivió, con cortes de luz, sin agua, compartiendo habitación con cinco miembros de su familia, tiene que ser un error del sistema. Pero ese error lo arregló la música, porque la vida de Cristina cambió gracias a un violín, el que pusieron en sus manos cuando tenía 12 años y que a día de hoy sigue tocando.

"Todos los niños recordamos una infancia bonita. Yo la tuve muy bonita y feliz con mis amigos, primos y familia en ese sitio que era mi casa", recuerda Cristina, que no era consciente de que las condiciones en las que vivía no eran las adecuadas: "Cuando nos cortaban el agua, íbamos todos a coger y yo lo recuerdo como algo divertido, pero claro, ahora te das cuenta de que no lo era".

Su vida cambió cuando pusieron por primera vez un violín en sus manos: "El proyecto de 'La música del reciclaje' llega al colegio donde estudiaba. La propia asignatura de música era esta y al principio, lo hice por obligación, pero cuando fui al instituto, me di cuenta de que echaba de menos tocar el violín, así que decidí seguir".

Cuando comenzó a tocarlo, reconoce preocuparse mucho por cómo sonaba y por tocar las notas que tenía que tocar: "Ahora, al llevar más años es más disfrutar. Poder dar a la gente que me escucha lo que yo siento al tocarlo".

Afirma que se emociona mucho cuando la gente la felicita: "Ver que alguien te felicita por algo que has hecho bien me hace muy feliz. Cuando tocamos en el Teatro Real fue increíble, no me lo creía. Al final, te están tratando como a una artista y eso es muy bonito".