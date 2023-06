Hablamos con una familia cuyos miembros tienen todos altas capacidades

Hoy hemos contado en 'Por fin no es lunes' la historia de Alejandro. Que es la de Alejandro, sí, pero también la de muchos otros miles de niños españoles.

Alejandro aprendió a leer y escribir solo. Con dos años. Ya en la guardería, con 18 meses, le habían dicho a sus padres que su desarrollo no era normal, que tenía altas capacidades. Pero en el colegio se negaron a evaluarlo. “Sí, sabe leer, pero no destaca especialmente del resto”, llegaron a decirle. “Los demás le superarán pronto”. No era el caso. Alejandro, en efecto, era un niño de altas capacidades. Y la negativa de su colegio a evaluarle convirtió sus años escolares casi en una condena.

Lo mismo le pasó a su hermana menor, también con altas capacidades. Igual que su madre, Beatriz, y su padre, José Félix, que reclaman algo tan simple como un sistema que permita flexibilizar la escolarización de estos menores. Hasta ahora, con poca suerte.

Conocimos su historia gracias a un articulo de Nicolás Alba en El Español, que recuerda que, según datos del Ministerio de Educación, el 10 % de la población española tiene altas capacidades. Eso son casi cinco millones de personas. Más de 800.000 niños.

Y hemos querido tenerlos en el programa, donde Beatriz, José Félix y Ariadna han charlado con Jaime Cantizano sobre su condición y sobre las dificultades a las que se enfrentan.