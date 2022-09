Ginés, el rey de los bocadillos en Tik Tok: "De salud estoy perfecto, sólo la bilirrubina un poco alta"

En un momento en el que la alta cocina está de moda, en el que los cocineros tienen un gran prestigio y en el que pagar 365 euros por un menú en un restaurante no es de ricos, lo que de verdad está triunfando son los bocadillos. No el típico bocadillo de tortilla al que puedes echar o no mayonesa. Tampoco del bocadillo de calamares de la Plaza Mayor de Madrid. Hablo de los bocadillos gigantes, con aceite, huevos, queso... y todo lo que se cruce en el camino de Ginés Corregüela, un hombre que se ha hecho famoso en Tik Tok gracias a su arte haciendo bocatas.

Ginés es agricultor. En el campo veía vídeos en Tik Tok e hizo uno con pepinos y trabajando la huerta. Ahí empezó todo.

Haciendo bocadillos de casi cuatro kilos, Jaime Cantizano ha querido saber cómo está de salud. "Estoy perfecto. Sólo tengo la bilirrubina un poco alta", ha dicho Ginés, que ha reconocido también que los bocadillos se los come, pero que a lo mejor se come la mitad y luego para la merienda o la cena la otra mitad. La comida nunca la tira.