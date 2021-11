Emilio Gutiérrez Caba: "El aplauso del público es el premio más gratificante"

En Por fin no es lunes entrevistamos a Emilio Gutiérrez Caba, una de las leyendas de la escena española. La sexta generación de una familia de actores y actrices. Lleva casi 60 años sobre los escenarios. Ha hecho teatro, cine y televisión. Ha interpretado más de cien películas, tiene dos Goya y hasta ha escrito libros. A sus 79 años piensa seguir “dando guerra”. Acaba de grabar una serie para una plataforma y entre sus manos ya tiene un nuevo libro. Sus apellidos forman parte de la historia del teatro.

En solo diez días, Emilio Gutiérrez Caba ha recibido tres premios. El 16 de octubre, recibió el Premio Nosferatu del Festival de Cine de Sitges por su trayectoria dentro del género fantástico. Cinco días después, el 21 de octubre, recogió el Premio Pilar Bardem otorgado por la Academia de Cine. Un galardón que en sus dos anteriores convocatorias recayó en Pilar Bardem y Amparo Climent. Gutiérrez Caba ha compartido en Por fin no es lunes sus recuerdos sobre la gran actriz, recientemente fallecida. Y el 25 de octubre, recibió la Espiga de Honor de la Seminci de Valladolid. Un reconocimiento que Gutiérrez Caba quiso dedicar a las actrices, en general y a su madre, en particular. Una actriz a la que nunca le dieron un reconocimiento. Según el actor, porque en aquella época no se daban premios, "aunque se los merecían más que yo".

Ganador de dos Goya, uno al mejor actor de reparto por "La Comunidad" y otro en la misma categoría por "El cielo abierto", el próximo lunes 15 de noviembre recibirá un nuevo reconocimiento, el Premio de Honor de la Asociación de Empresas de las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana. Una distinción que reconoce la dedicación de las personas y entidades en el mundo de las artes escénicas.