Manuel Bandera, sobre el musical 'A Chorus Line': "No me esperaba volver a jugar en la Champions"

Hace una semana que se estrenó en el Teatro Calderón de Madrid la nueva versión de 'A Chorus Line'. Tras su paso por Málaga, Bilbao y Barcelona el musical aterriza en el Teatro Calderón bajo la dirección de Antonio Banderas y con Manuel Bandera como actor principal.

En 1975 se estrenó en Broadway 'A Chorus Line', el musical que lo cambió todo.

Se levanta el telón y en mitad del escenario comienza una gran audición. El director y su asistente ponen a prueba a los candidatos: 17 bailarines se disputan la ronda eliminatoria. Solo 4 chicas y 4 chicos formarán parte del coro, pero antes, el director quiere saber más sobre ellos. Con ciertas reticencias, todos acaban cediendo. Cuentan sus sueños, sus anhelos y sus secretos, y lo hacen a través de los números musicales. Hasta que llega el momento culminante.

En Broadway batió todos los récords. Permaneció 15 años ininterrumpidamente en cártel y ganó 9 premios Tony y el Pulitzer. Ahora una nueva versión del musical llega a la capital.

Para Manuel Bandera, la llamada de Antonio Banderas para ser el actor principal en un gran musical como 'A Chorus Line' es algo que "no esperaba": "No esperaba volver a jugar en la Champions", asegura, a pesar de que incluso en pandemia Manuel nunca ha dejado de trabajar. "He tenido esa gran suerte", señala.

Además, el actor explica qua al personaje que interpreta, el director Zack, le aporta toda su experiencia "en lo alto del escenario": "Me siento muy cómodo".