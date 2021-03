Elena Rivera, sobre la serie 'Alba': "Espero que la historia que se cuenta remueva y haga pensar un poco"

Se estrena 'Alba', la nueva serie de ATRESplayer Premium, protagonizada por la actriz Elena Rivera. Un drama emocional que parte de una violación múltiple a una joven que luchará contra la rica y poderosa familia de sus agresores para hacer justicia. Está inspirada en la exitosa telenovela turca 'Fatmagül'.

'Alba' nos plantea una situación muy complicada: La de una joven sin miedo a la vida, que tras volver a su pueblo por vacaciones, se ve sumida en una tragedia que tiñe su vida por completo.

Elena Rivera explica cómo ha sido meterse en el papel: "Simplemente por la responsabilidad que conlleva contar una historia así ha sido complicado y para mí, como actriz, ha sido un reto. Todo el equipo estábamos concienciados de que había que tratarlo con mucho mimo, pero había que contarlo. Es una realidad que, por desgracia, está a la orden del día y nos hemos lanzado con esta serie".

Además, la protagonista cuenta que todo estaba muy pactado y que los actores tenían muy claro cómo se iba a plantear la serie, "sin que se cayese en algo morboso". No obstante, señala que querían representar esa realidad lo máximo posible. "Vista la escena desde fuera me ha impactado muchísimo. Espero que remueva y haga pensar un poco", dice.

La intérprete ha reconocido que, tras el rodaje de una de las secuencias, se fue al hotel con mal cuerpo: "No quiero imaginar la realidad de esto. Yo soy una actriz que he hecho una representación, pero he sentido agobio y, sobre todo, frustración. Por desgracia esta es la realidad de lo que lo que ocurre. Te drogan y hacen contigo lo que quieren".

"La esencia es Alba, su fuerza y su lucha porque se haga justicia y seguir con su vida", afirma la actriz.