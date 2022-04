Eduardo Infante, profesor de filosofía: "En este decreto hay mucha estupidez"

LEER MÁS La nueva ESO del Gobierno: Desaparece Filosofía y entra Educación en Valores

Esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto del currículum de la Educación Secundaria Obligatoria en el que hay muchos cambios. La desaparición de la forma numérica de calificar, la creación de nuevas optativas o contenidos en las asignaturas. El objetivo primordial, han dicho, es el aprendizaje competencial y reflexivo en todas las materias.

Pero hay una de ellas que sufre una importante novedad, la Filosofía. Se ha eliminado la asignatura de Ética de 4º de ESO y la optativa de Filosofía que los institutos estaban obligados a ofertar se deja en manos de las Comunidades Autónomas.

Eduardo Infante, profesor de filosofía y autor de libros como "Filosofía en la calle" o "No me tapes el sol", reflexiona en Por fin no es lunes sobre estos cambios en la asignatura y critica duramente este decreto con el que, dice, "nos quieren dar gato por liebre. En este decreto hay mucha estupidez y un auténtico desconocimiento de lo que realmente es la filosofía".

El decreto fija que el alumnado cursará la asignatura "Educación en Valores cívicos y éticos", lo que Infante califica de desfachatez. "Esta asignatura es una moral de Estado que pretende decirle a nuestros alumnos cuáles son los valores en los que tienen que creer. La alternativa a la filosofía ha sido siempre la ideología. La filosofía exige el pensamiento libre".

Infante destaca, además, que la democracia y la filosofía nacieron juntas. "Todos los grandes conceptos que rigen nuestra vida democrática fueron primero pensados por filósofos: la igualdad ante la ley, la soberanía, la división de poderes, la justicia... Erradicar la filosofía va a generar un grupo de futuros vecinos que no van a tener ni idea", insiste.