Mbuyi Kabunda: "El siglo XXI será mestizo o no será"

Voz de referencia en estudios sobre el continente africano

Mbuyi Kabunda, profesor de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Asociación Española de Africanistas, asegura en 'Por fin no es lunes' que las segregaciones históricas que Europa ha tenido con África no han sido las más correctas, que se han fundamentado en la explotación, dominación y saqueo, lo que explica que en parte África se encuentre en la situciaón en la que está. "Europa no puede permanecer indiferente ante lo que está pasando en África" afirma.