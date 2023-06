Cumplir 18 años, la condena a la que se enfrentan los niños tutelados

En España más de 50.000 niños se encuentran bajo la tutela del Estado. De ellos, un 55% vive en centros residenciales, separados de sus padres. Son menores que han sufrido situaciones graves de maltrato, abuso, negligencia, desatención o abandono. Las residencias son lo más parecido que tendrán a un hogar. Pero ¿qué ocurre cuando alcanzan la mayoría de edad?

Para estos niños tutelados, cumplir 18 años se convierte en una condena. De un día para otro se ven en la calle… Sin protección… Desprovistos del apoyo que han recibido durante su infancia. La ley les exige que se emancipen, mientras el resto de jóvenes lo hacen a los 30 años. ¿Cómo afrontan este cambio? ¿Cómo es el proceso de transición a la vida adulta? ¿Realmente están preparados para una vida autónoma? No todos lo afrontan igual y no todos corren la misma suerte.

Para conocer más sobre qué es lo que ocurre con estos niños, en 'Por fin no es lunes' hablamos con uno de ellos, se llama Javier Sáez, tiene 27 años y es un joven ex tutelado de Aldeas Infantiles de Cuenca. Recuerda que llegó al centro con tan solo 10 años, acompañado de su hermano, porque sus padres no podían cumplir con las condiciones mínimas para su cuidado.

Aunque en su momento reconoce que "no lo ves de igual forma que ahora" y explica que "fue algo complicado" al igual que la adaptación, pasados varios años lo ve desde otra perspectiva. "Creo que fue algo necesario y que repercutió positivamente a la hora de poder tener una serie de cuidados".

La experiencia ha sido positiva y así he podido verlo a lo largo de los años

Sin embargo, Sáez asegura que a pesar de no tener a sus padres sí contaban con otras personas que les daban cariño y al final conformaron su red de apoyo. "La experiencia ha sido positiva y así he podido verlo a lo largo de los años", comenta.

Sobre el abismo que supone cumplir los 18 años, el joven explica que "al principio se vive con un poco de incertidumbre", aunque aclara que en Aldeas Infantiles cuentan con un dispositivo que es la residencia de jóvenes a la que suelen pasar cuando cumplen 16 años donde les ayudan a prepararse para cuando cumplan la mayoría de edad y dejen de depender del Estado. "Viene a ser un poco similar a los padres que preparan en casa a sus hijos para cuando se emancipan", dice.

Asimismo, se une a la conversación Mario Ramos, director del programa de la Aldea Infantil de El Escorial en Madrid. Alerta de estos menores tutelados forman parte de un "colectivo muy desconocido y muy numeroso". De hecho, destaca que en España hay aproximadamente 300.000 niños que están en riesgo de pasar a estar bajo la tutela del Estado.

Han equiparado la mayoría de edad con ser económicamente independiente

Además, Ramos sostiene que no están preparados para llevar una vida autónoma a los 18 años, por lo que aboga porque los poderes políticos se planteen "políticas que dieran cobertura a esta necesidad, porque las personas necesitan seguir construyéndose". Idea en la que insiste Clara Martínez, profesora de Derecho y directora de la Cátedra de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas, que cree que "esto ocurre porque la ley no dice lo que debiera".

Según Martínez "no se impone la obligación legal a los poderes públicos de garantizar esta continuidad hacia la vida independiente". Comenta que lo que ha ocurrido es que "han equiparado la mayoría de edad con ser económicamente independiente". Por lo que se muestra partidaria de cambiar la ley para evitar que los niños tutelados vivan en la "invisibilidad y vulnerabilidad máxima".