Cuando el acosador es tu hijo: señales a las que los padres deben prestar atención ante un caso de bullying

No es la primera vez que hablamos de acoso en 'Por fin no es lunes'. Al menos siete de cada diez niños sufren todos los días algún tipo de acoso y ciberacoso en España, según el estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, 'Acoso sin fronteras'.

Hoy nos gustaría mirar desde un lugar distinto, el del acosador. ¿Cómo detecta un padre que su hijo es un acosador? ¿Qué circunstancias se dan para que un niño se dedique a hacer la vida imposible a los demás? ¿Esto se puede prevenir? ¿Cómo debe reaccionar un padre o una madre ante la noticia de que su hijo se ha convertido en la pesadilla de otros niños?

Cuando el acosador es tu hijo

María Capellán, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, explica por qué muchos padres ven tan claramente el comportamiento inadecuado de los hijos de otros, pero son incapaces de ver el mal que pueden llegar a generar los suyos: "Es muy complicado porque nadie piensa que su hijo vaya a ser acosador. Uno de los problemas es que sobreprotegemos a nuestros hijos e hijas e, incluso, a veces algunos padres piensan que son sus hijos las verdaderas víctimas".

La primera reacción de los padres cuando les comunican que su hijo se mete con otros niños es de enfado, de no asimilar en un primer momento que sus hijos puedan estar haciendo daño a los demás: "Es complicado saber si tu hijo es un acosador o no porque hay que distinguir muy bien si los ataques de tu hijo solamente hacia la otra persona o son ataques con feedback, tu hijo ataca y el otro responde. Con lo cual, eso no sería acoso, serían problemas típicos de los niños".

Señales a las que prestar atención

María asegura que cualquier síntoma raro dentro de una conducta normal puede levantar las sospechas de que el niño puede ser un acosador, pero hay varios factores que pueden influir:

Factores académicos: bajo rendimiento, fracaso escolar.

bajo rendimiento, fracaso escolar. Factores emocionales: ausencia de empatía, crueldad, insensibilidad ante el dolor ajeno, ausencia de culpa.

ausencia de empatía, crueldad, insensibilidad ante el dolor ajeno, ausencia de culpa. Factores psicopatológicos con conductas antisociales-delictivas.

Factores psicosociales con conductas agresivas.

"Los factores son muchos, lo que pasa es que como la mayoría de las veces esto se produce en la adolescencia, se puede confundir con algo típico de los adolescentes, que reniegan del mundo", asegura María.

¿Cómo puede reaccionar un padre?

Lo primero que habría que hacer, explica María, sería "hablar con él" porque muchas veces "hay gente que tiene problemas de autoestima y utiliza estos problemas o esta falta de confianza en sí mismo para reflejarlo en los demás, meterse con ellos y demostrar que son inferiores a él". A veces, "es una manera de protegerse", algo como "antes de sufrir un acoso, pues acoso yo primero y me lo quito de en medio.

El cambio definitivo: la entrada de las redes sociales

La CEAPA publicó una guía para luchar contra el acoso escolar cuya primera edición es de 2013. Han pasado diez años en los que las formas de acosar han ido evolucionando, sobre todo, con la llegada de las redes sociales y los teléfonos móviles. Hay que tener en cuenta que hace 10 años, el ciberbullying no existía porque había muy pocas redes y la edad para entrar en ellas era de 16 y 18 años: "Ahora, para poder hacerte una cuenta de TikTok, de Facebook e Instagram tienes que tener 13 años y hay que tener en cuenta que la gente miente con su edad a la hora de hacerse esas cuentas".

Además, "hoy en día les damos teléfonos móviles a niños con 10 años o menos y cualquiera se puede hacer una cuenta siendo menor de 13 años".