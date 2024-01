Críticas a la decisión de Hacienda de eliminar el papel y obligar a presentar la Renta por Internet: "Estamos hablando de edadismo"

Este año la Declaración de la Renta habrá que presentarla obligatoriamente por Internet. Este cambio se debe a que el Ministerio de Hacienda ya cambió en diciembre la Ley de IRPF y ahora ha sacado el proyecto de orden por el que quiere decir adiós definitivamente al uso del papel.

En julio de 2023, el Tribunal Supremo anuló la orden que exigía a los contribuyentes presentar la Declaración de la Renta por los medios telemáticos y cuatro meses después, en diciembre de 2023, la Audiencia Nacional también dictó una sentencia en contra.

Aún así, Hacienda insiste y mantiene la obligación de presentar la declaración del IRPF de manera telemática tras modificar la ley del impuesto para ajustarla a la sentencia del Tribunal Supremo que dictaminó que los contribuyentes podían liquidar el impuesto por otros medios como el papel.

La medida no es definitiva: hay un plazo hasta febrero para presentar observaciones

De momento, la medida no es definitiva porque se abre un plazo hasta febrero para presentar observaciones, por lo que podría haber cambios antes del inicio de la campaña el próximo 3 de abril.

En cualquier caso, Hacienda ya ha avanzado que va a garantizar la atención personalizada a los contribuyentes que precisen asistencia, pero ¿qué significa este cambio? ¿Cómo afecta a las personas mayores y de qué manera se va a facilitar este trabajo?

Inmaculada Ruiz tiene 79 años, es la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España y la vicepresidenta de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Ha trabajado toda la vida en un colegio como profesora, secretaria y jefa de estudios y, aunque suele manejarse bien con el ordenador, reconoce en 'Por fin no es lunes' que a veces se siente "débil" porque cuando ha aprendido algo sale otra novedad y tiene que volver a empezar.

"Tengo derechos y no me pueden obligar a que no los ejerza"

Se muestra totalmente en contra de la medida de Hacienda de hacer obligatorio la presentación telemática de la declaración y asegura que lo que se pretende es que los mayores estén casi olvidados: "Quieren que seamos mayores, que no tengamos demasiada actividad, que nos entretengamos con los ordenadores, con el WhatsApp, pero ya está, que no metamos mucho las narices en todos los sitios".

Asegura que las personas mayores tienen una serie de derechos y que no les puede obligar a que no los ejerzan: "Si no quiero hacerlo online, tengo otros medios: el presencial y la vía telefónica, que uso desde hace años. Yo llamo a un número que me da Hacienda y en cinco minutos me hacen una Declaración de la Renta. Me resulta facilísimo porque tienen mis datos. Doy mi DNI y en cinco minutos hago mi declaración".

"Las posibilidades de recurrir son escasas"

José Pedreira es coordinador del grupo de expertos en IRPF AEDAF (Asociación española de Asesores Fiscales), que fue quien presentó el recurso ante la Justicia por la medida implantada por Hacienda. Explica que es un cambio que ya se introdujo en 2019 y que hizo que en estos cuatro años ya fuese obligatorio presentarla por medios telemáticos, "pero recurrimos y el Supremo nos dio la razón: esto era un derecho, pero no una obligación. En la práctica, el cambio va a ser poco porque la Agencia Tributaria va a seguir con su atención vía telefónica y presencial para facilitar que todos los contribuyentes puedan presentarla".

Afirma que al haber cambiado la Ley del IRPF, se han encontrado con que a 31 de diciembre de 2023 es "obligatorio" hacer la declaración online y "el recurso y las sentencias ya no tienen validez", y reconoce que "las posibilidades de recurrir son escasas". No obstante, asegura que estarán pendientes de lo que dice la norma y de que haya una atención personalizada a los contribuyentes: "Veremos si realmente son capaces de dar ese servicio como indica la ley".

¿Qué sectores se van a ver afectados además de los mayores?

Pedreira es claro: "Todos los que tienen rentas. El IRPF es un impuesto que en teoría todos los españoles tendrían que ser capaces de poder autoliquidar y presentar, pero cada vez tiene una mayor complejidad. Yo llevo desde 1992 dedicado a esto y antes había un manual de instrucciones de 200 páginas y ahora si entras en la web del manual de instrucciones son casi 800 páginas. Cada vez es más complicado y más complejo hacer la declaración del IRPF".

Inmaculada dice que no sabe qué tipo de ayuda la van a ofrecer desde la Agencia Tributaria para presentar la declaración por la vía online exclusivamente: "Yo sigo en mi derecho de hacerla o no porque esto es una barbaridad, tenían que haberlo pensado antes".

Asegura que los mayores son vulnerables, que hay que pensar en que tienen más esperanza de vida y que son muy activos, por lo que todo esto que está sucediendo "son palos que nos están dando". Es tajante al decir que "ahora mismo estamos hablando de edadismo, ¿por qué me están tratando así los funcionarios? ¿Porque soy mayor, porque somos tozudos, metijones, gente que, como no tiene nada que hacer, está dando la tabarra? No es así. No estoy de acuerdo con que vayan contra mis derechos y me obliguen a algo que no tengo por qué. Es como si me obligan a irme a una residencia si quiero morirme en mi casa".