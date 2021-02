'Budapest, un silencio atronador’, la obra de teatro que cuenta la historia de un aragonés que salvó a 5.000 judíos

Cuántas historias hay por descubrir, que están olvidadas, o “mal tapadas” por la historia. Esas historias ocultas salen a la luz en muchas ocasiones porque hay una persona obsesionada con ellas. Y su empeño en investigar es el que termina desvelándolas y haciendo que todos podamos disfrutarlas.

Es el caso de la historia que hay detrás de un diplomático aragonés llamado Ángel Sanz Briz. Se habla mucho de Schindler, que salvó la vida a unos 1.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pero es que Ángel Sanz Briz puso en marcha una operación con la que arriesgó su vida. Se calcula que salvó la vida de 5.000 judíos.

Víctor Iriarte es periodista, crítico teatral, dramaturgo. Pero, sobre todo, es la persona que se ha preocupado por sacar a la luz esta historia y la ha transformado en una obra de teatro: ‘Budapest, un silencio atronador’.

Víctor Iriarte explica cómo comenzó su interés por esta historia: “Hace treinta años leí en el periódico que había un español que había salvado a 5.000 judíos. Yo cuando me enteré de esto me pregunté cómo no era popular en España, por qué no había una plaza o una calle dedicada a este hombre”.

El periodista cuenta que este aragonés tuvo que mentir y arriesgar su carrera diplomática, pero nunca ha querido hablar sobre esta gesta que hizo. Por ello, Iriarte se pregunta: “Por qué guardar silencio sobre algo de lo que todos presumiríamos”.