Ángel Antonio Herrera: ''Practico el desacato de un modo natural''

Ángel Antonio Herrera asegura que tras la pandemia ''no hemos salido mejores como país, pero España sí ha salido salvaje''. Retrata su estupefacción y el mural de un país insólito donde ''la mentira prospera como un reguetón, el Parlamento se parece a un plató, y la dicha depende de un like''. Revisa su particular hemeroteca de artículos publicados y los recoge en Salvaje España. Retrato de la nueva modernidad.

Su oficio es el diálogo con la palabra, empezó a ganarse la vida escribiendo crónica social. De esos años cuenta que la revista Interviú fue gran escuela, su cátedra de la rebeldía en el periodismo y donde vivió las mejores experiencias. Reflexiona sobre la televisión que se ha convertido en un show y, además, imperan los bandos. Él está fuera de todo eso y asegura que practica el desacato de manera natural.