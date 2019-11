Andrés, el cura que se enamoró y dejó de dar misa

Entrevista en 'Por fin no es lunes'

Ahora que la palabra 'progreso' está en boca de todos con eso del "gobierno rotundamente progresista", queremos fijarnos en una realidad que lleva anclada en el pasado desde hace siglos. Los expertos dudan de si el celibato en la Iglesia Católica se empezó a exigir a partir del II Concilio de Letrán (en 1139), pero lo que es seguro es que en el Concilio de Trento (1563), se renovó este mandato por el cual los sacerdotes no pueden casarse aun hoy. Esto no quiere decir que no hayan aparecido voces en contra.