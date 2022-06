130 años de las Galletas Gullón: las claves del éxito del emblema de Aguilar de Campo

Este año se celebran 130 años del nacimiento de Galletas Gullón, la empresa familiar que surgió como una idea a finales del siglo XIX y que tantos años después se ha convertido en emblema de Aguilar de Campo, ya que conserva sus valores originales que le han convertido en líder del sector y principal fabricante de Europa. María Teresa Rodríguez es la presidenta de Honor de esta empresa fundada en 1892 y Lourdes Gullón, la presidenta.

En Por fin no es lunes explican las claves de su éxito y cómo ha sido importante la cercanía y el hecho de que se trate de una empresa familiar. Asimismo, analizan cómo fue el comienzo de la idea de evolucionar hacia la fabricación de galletas saludables.

"Siempre he creído en la alimentación saludable y he estado mucho con el departamento de I+D porque les decía que si hacíamos una alimentación saludable, triunfaríamos. Cuando me enseñan una galleta y veo que los ingredientes que lleva son saludables, me apunto al carro porque lo llevo dentro. Somos lo que comemos", asegura María Teresa Rodríguez.