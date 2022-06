Jaime Cantizano: "Qué sensaciones se desataban cuando abríamos una caja de galletas"

Para comenzar, voy a hacer una promesa recogiendo el sentir popular. Esta semana me he encontrado con camareros, taxistas, ciudadanos que me lo han dicho. Hablaré lo estrictamente necesario sobre ola de calor, temperaturas extremas o máximas históricas. Todos ustedes llevan días a fuego lento y de verdad, no es necesario tanta insistencia apocalíptica.

Pero a lo que no me puedo comprometer es a no caer en la nostalgia y cierta melancolía con sabor a vainilla o chocolate. Active la memoria olfativa. Segura que la refresca recordando las sensaciones que se desataban cuando abríamos una caja de galletas. Todos teníamos nuestra galleta favorita. Por ella, casi matábamos, ¿verdad? Las cogíamos a escondidas. Si por nosotros fuera, cuando éramos niños, las abríamos comido mañana, tarde, noche, incluso durmiendo.

Esta mañana les hablo desde Aguilar de Campo para celebrar los 130 años de Gullón, la única empresa familiar galletera que resiste en Europa con unas instalaciones que superan los 200.000 metros cuadrados y el éxito a través de la innovación de liderar el segmento de las galletas saludables sin moverse del sitio que vio nacer la marca en el año 1892.

Así que, estando donde estamos y celebrando lo que estamos celebrando, vaya mojándola en el café porque comenzamos.