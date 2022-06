Jaime Cantizano: "Para mí es una obsesión conectar con la gente que está al otro lado"

LEER MÁS Escucha aquí todos los capítulos de Comunicación A3

Jaime Cantizano inició su contacto con los medios colaborando en la radio de su ciudad, Jerez de la Frontera. Ahí empezó una rica trayectoria profesional, que repasa en esta nueva entrega de Comunicación A3, el podcast de Atresmedia Formación que presentan Luis Fraga y Ángel Morón.

El hoy conductor de las mañanas del fin de semana en Onda Cero, con el programa 'Por fin no es lunes', se ve a sí mismo, sobre todo, un comunicador: “Siempre me he considerado un comunicador. Comunicación y conexión. Para mí es casi una obsesión conectar con la gente que está al otro lado. Y me lo tomo muy en serio, conectar con lo cotidiano, incluso con lo íntimo”.

Cantizano recuerda en este episodio sus primeros contactos con la comunicación, cómo de niño se sentaba los viernes a ver el “mítico Un, Dos, Tres”: “Hace unos meses me invitaron de TVE para hablar sobre Chicho Ibáñez Serrador. Y allí me di cuenta de lo importante que fue ese programa para que yo tomara el camino de la comunicación, porque era el espectáculo total, la televisión total”.

No volvería a DEC

En Comunicación A3 nuestro invitado confiesa que en muchas ocasiones le preguntan por la posible vuelta a presentar programas como Dónde estás, corazón: “Pues no. Son programas que pertenecen a una determinada época, con una determinada de hacer las cosas, de comunicar y de acercarte a los contenidos”. Intentar ver esos programas con la visión que tenemos ahora, añade Jaime, “no sería justo”.

Sorpresas

Jaime Cantizano se llevará, además, una sorpresa. La del técnico de sonido que le acompañó en sus primeros años en la radio y que recuerda el mote que le pusieron sus compañeros al hoy conductor de Por fin no es lunes: “El niño de la radiografía”.

Descubre los divertidos motivos del apodo de Cantizano y otras muchas vivencias de este profesional en esta nueva entrega de Comunicación A3, el podcast de Atresmedia Formación.