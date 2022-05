¿Es posible que el sobrepeso en mayores de 80 sea un signo de salud?

En Por fin no es lunes Mario Viciosa nos acerca un domingo más a la ciencia de forma sencilla y divertida. Hoy nos descubre un estudio científico que asegura que el sobrepeso en mayores de 80 años es un signo de salud. Aunque como siempre en estos estudios hay que leer la letra pequeña. Primero vamos con los hechos contrastados.

Xiaoming Shi, del Centro de Control de Enfermedades de China, venía siguiendo el estado de salud de 27.000 ciudadanos desde que cumplieron los 80 años en 1998. Para cuando habían cumplido una media de 92,7 años, vieron que no eran los más delgados los que contaban con mejor salud general. El índice de masa corporal (IMC) óptimo para la salud de los ancianos se encontraba entre 26 y 30,6. Eso ya es sobrepeso, porque los estándares internacionales vienen a decir que el sobrepeso empieza a partir de 25; y alguien se considera obeso con 29 en ese IMC.

Hay decenas de estudios y seguimientos de miles y miles de personas en todo el mundo que demuestran que por encima de 25 y, sobre todo, por encima de 29 hay un mayor riesgo de enfermar. Sobre todo, en lo que a dolencias cardiovasculares, diabetes y tumores se refiere. Pero en el grupo concreto de octogenarios y nonagenarios esto no parece suceder igual. Xiaoming cruzó los datos de seguimiento de sus voluntarios con la mortalidad por distintas causas y vio que la masa corporal óptima estaba en 29,5. Eso sería para el resto de la población un principio de obesidad. En los ancianos del estudio, incluso aquellos con un IMC en el rango de “obesidad”, entre 30 y 35, tenían una tasa de mortalidad más baja que aquellos en el rango de 20 a 25.

Pero hay que leer la letra pequeña porque lo primero que reconocen los autores es que la inmensa mayoría de esos mayores con sobrepeso vivían más, pero seguían teniendo más enfermedades cardiovasculares. Y para quienes las tenían, la tasa de supervivencia ya no era tan alta. Y en segundo lugar, el estudio no da un porqué. El propio Xiaoming especula que puede deberse a que estas personas tienen una dieta más nutritiva. Y esto tiene que ver con qué tipo de productos calóricos tienes a tu alcance en tu país.

¿Habría que cambiar las recomendaciones de peso para los más mayores? Hay disparidad de opiniones. Digamos que en occidente, los médicos suelen mantenerse en que lo mejor es no tener kilos de más en ninguna edad, si no es bajo supervisión clínica y nutricional. En los países asiáticos ya ha habido voces antes que iban en la línea de que sus ancianos podrían permitirse tener más peso. Al final, cada persona también es un mundo. Alguien por encima de 80 tiende a perder músculo y, con ello, peso. Si no lo hace, es porque gana grasa, salvo que sea un atleta, por ejemplo. Además, Mario Viciosa nos resuelve la duda de la semana: ¿Por qué es tan irresistible la mirada de los perros (y no la de los lobos)?