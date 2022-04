La mascarilla, ¿un adiós o un hasta luego?

Para Mario, "la mascarilla ha venido para quedarse". El SARS-Co-V-2 no se ha convertido en un virus estacional después de dos años y esto ha sorprendido a la comunidad científica. La mascarilla ha demostrado ser muy eficaz en la prevención del Covid pero también otras enfermedades que se transmiten por el aire.

Ante incrementos de incidencia y hospitalización, la mascarilla puede volver a ser obligatoria en ciertos contextos y durante un tiempo limitado. Por eso, aunque no lo obligue la ley, sí que da la sensación de que va a haber gente que de manera natural se la ponga. En este sentido, es posible que nos hayamos vuelto un poco más "orientales".

¿Vamos a incorporar la mascarilla como algo cultura, como en Asia?

Japón es el máximo ejemplo del uso de mascarillas desde principios del siglo XIX. Fue de la mano de los médicos ingleses cuando se extendió su uso y con la fiebre de Manchuria se hizo muy popular. La responsable de esta enfermedad, que es un neumonía atípica, es una bacteria. Poco tiempo después les llegó la gripe del 1918 que sí causó una pandemia. Desde entonces, en Japón la han usado durante las gripes estacionales (entre el 30 y el 40% de la población). Fuera de esos momentos el 3% de la población la usa de forma habitual.

Uno de los principales estudiosos a nivel mundial sobre ritos en Japón, profesor Mitsutoshi Horii, ha escrito sobre la historia de la mascarilla y maneja su influencia en los emojis y los emoticonos. En Japón dan mucha importancia a los ojos pero es porque allí la comunicación no verbal no da tanta importancia a la boca y nariz. Con el tiempo se han ido americanizando y, por eso, han ido ganando peso las narices y las bocas mientras que los ojos se mantienen iguales. Según el profesor, en la cultura japonesa especialmente, no tienen problema en ocultar nariz y boca mientras que puedan dejar al descubierto los ojos.

Y, ¿en nuestro país?

Para Mario, lo importante a la vista del alto nivel de contagio de la variante OMICRON, es que nos pille con las defensas entrenadas y mejor con mascarilla.

