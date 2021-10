Judith González: "Los verbos defectivos son los que no tienen todos los tiempos verbales o alguna de las personas"

Los verbos defectivos son verbos que no tienen completa su conjugación. Que no tiene todos los tiempos verbales o que no tienen alguna de las personas. Por ejemplo, los verbos que describen fenómenos de la naturaleza (amanecer, anochecer, llover) entran en esta categoría. Otro gran bloque son los verbos terciopersonales en los que incluimos acaecer, acontecer, ocurrir suceder. Son verbos que típicamente se conjugan sólo en tercera persona o en infinitivo, gerundio o participio.

Pero además de estos dos grupos existe un tercero en los que se encuentran verbos como descolorir, preterir, manir, garantir. De estos verbos Judith ha hecho un pequeño examen a Fernando Eiras y el resultado no tiene desperdicio.

Y no nos confundamos con el verbo saber al que en muchas ocasiones, de forma errónea, incluimos entre estos verbos. Por eso Judith siempre recomienda acudir a la RAE.