Judith González Ferrán: "La gente que escribe bien es gente que lee mucho"

"Escribir bien no es fácil, pero no por ello nos vamos a rendir", dice la filóloga Judith González Ferrán en Por fin no es lunes. En su sección semanal, Dímelo bien, solemos hablamos de cómo evitar tropiezos ortográficos, gramaticales o léxicos porque esto es la base y lo que hace que escribamos con corrección. Pero escribir con corrección no garantiza que escribamos bien.

Con corrección, con respeto a todas las normas de nuestra lengua, igualmente se pueden escribir textos infumables. Yo puedo saber coser, dar las puntadas adecuadas, ser ducha con la aguja y manejar la máquina con completa soltura; pero esto no garantiza que si te cosiera una camisa, esta vaya a valer y mucho menos que te vaya a gustar. Pues con la escritura es igual, hay más factores en juego. Así que hoy Judith González Ferrán trae algunos consejos extra que ayudan, y mucho, a escribir bien. El primero y más importante que apunta la filóloga es leer.