Judith González: "Ninguna matrícula contiene una vocal para evitar formar una palabra malsonante"

En la prensa se ha hablado ampliamente de las Zonas de Bajas Emisiones que se están creando y empezando a funcionar en muchas localidades en nuestro país. La Ley de Cambio Climático obliga a que los municipios de más de 50.000 habitantes restrinjan el tráfico de los vehículos más contaminantes, lo más antiguos, en determinadas áreas. Y hablar de la antigüedad de los vehículos es fijarnos en las matriculas. Y en eso es en lo que se fija la filóloga Judith González Ferrán en su sección Dímelo Bien de Por fin no es lunes.

Lo primero en lo que podemos reparar es que no todas las letras entran a formar parte de las matrículas: con los números no hubo discriminación, del 0 al 9 están completos; pero con las letras, no todas se consideraron aptas. Un grupo entero que se descartó y que hoy en día no se emplea en el sistema actual es el de las vocales. Ninguna matrícula, de las modernas, contiene una vocal.

Esto se hizo, o eso se argumentó, para evitar que las tres letras pudieran formar una palabra malsonante o una sigla. Se aseguraban así de que no habría coches en cuya matrícula pudiera leerse algo como ONG, DNI o ETA, que no hubiera motos con las letras pe, i, ese, es decir, en las que se leyera la palabra PIS; u otras con combinaciones como ANO. "A ver, nadie quiere comprarse un coche nuevo y que en la matrícula las letras digan FEO o MAL", dice Judith González en Por fin no es lunes.