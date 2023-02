Judith González y las concordancias: "Se dice los miles de personas, no las miles de personas"

La semana pasada Judith González, la filóloga de cabecera de 'Por fin no es lunes', nos daba algunos consejos para escribir bien que iban más allá de la gramática, y hoy ha querido volver de lleno a ella con consejos puramente lingüísticos, formales. Concretamente, ha querido hablar de fallos en las concordancias.

Y una primera concordancia que podemos comentar, porque la hacemos mal con frecuencia, está en expresiones similares a "lo más completo posible". Cuando tenemos un 'lo más/ lo menos' seguido de un adjetivo ('completo', en este caso) + posible, lo adecuado es dejar la palabra 'posible' invariable, siempre en singular.

Sin embargo, no pocas veces se pueden escuchar cosas como "*lo más completos posibles", con una ese también al final, arrastrando el plural hasta ahí. Recordad que cuando esta expresión esta encabeza por el pronombre 'lo', 'posible' debe mantenerse en singular.

Y otro par de concordancias en las que también tenemos problemas con el número, es decir, con elegir entre el singular y el plural se dan con expresiones como 'las mejores preparadas' y con 'mejor de lo esperado'. Voy con la primera. Cuando utilizamos oraciones como "*las generaciones actuales son las mejores preparadas de la historia" o, cuando después de los Goya o los Óscar, vemos esos típicos reportajes de "Fulatina de tal entre las mejores vestidas de la gala" tenemos que prestar atención a la concordancia que hacemos.

La Gramática explica que en estas expresiones 'mejor' y 'peor' son las formas comparativas de 'bien' y 'mal' y, por tanto, funcionan como adverbios, es decir, son invariables, y esto pasa cada vez que anteceden a un participio (preparada, vestida, etc.). Entonces, recordar que delante de participio mejor y peor son invariables (las mejor preparadas, las mejor vestidas, etc.).

Y la segunda, también con el plural y también con 'mejor' y 'peor', se da en casos como "los resultados son mejores/peores de lo esperado", pero aquí sí que tenemos que hacer el plural y decir mejores o peores. Esto parece muy caprichoso, pero es que aquí mejor y peor no son adverbios, son adjetivos y entonces sí que tienen que concordar con el sustantivo al que acompañan (los resultados son mejores, los datos, los indicadores, etc. son peores).

¿"A ojos vista" o "a ojos vistas"?

Las eses las arrastramos muchísimo al hablar y luego, al escribir, ya todo nos suena bien y no sabemos qué concordancia emplear. La locución, la expresión fijada, que significa ‘visiblemente’, ‘sin disimulo’, es "a ojos vistas" (ojos, vistas, ambas en plural). Así figura desde el Diccionario Panhispánico y así está recogida también en el última Gramática académica.

Una similar, en la que, en el uso, todo nos parece válido es 'en breve', poned atención y ya veréis como más de una vez captáis un *en breves. Esta última opción en plural tampoco es válida. Yo creo que ahí nos influyen otras expresiones como "en breves momentos" o "en breves instantes", donde sí que hay concordancia plural, pero cuando no decimos el sustantivo final lo correcto es el singular: "en breve".

Tenemos dudas con el singular y el plural; pero, claro está, también tenemos dudas con el masculino y el femenino. La concordancia de género tampoco se escapa. Una muy típica, un fallo muy frecuente: *las miles de personas. Error.

Miles, en esta expresión, es un sustantivo masculino, de ahí que el artículo que lo precede tenga que ser masculino. Los miles y no las miles. Lo que sucede es que tendemos a establecer una falsa concordancia con personas, que es femenino y ahí nos liamos. Recordad que el artículo concuerda siempre con el sustantivo al que precede y que en este caso es la palabra miles.

Y otro contexto con la palabra personas, frecuentísimo, en el que también cometemos algún tropiezo es cuando damos alguna cifra, como en: "cincuenta y una personas se vieron afectadas por…" Atención a ese 'una' final de la cifra, porque tiene que ser una, no se puede decir *cincuenta y un personas, treinta y un personas… ¿por qué? Pues porque los numerales uno, una y sus compuestos concuerdan en género con el sustantivo al que acompañan cuando lo preceden: "cuarenta y una personas", "treinta y un médicos". Tenemos que respetar esa concordancia.

Y, por cierto, es "treinta y un médicos", no "treinta y uno médicos": uno se apocopa ante sustantivos masculinos. Que me diréis "pues ya lo sé", pero que si alguien que me esté escuchando pasa por la oficinas de Google Maps, que por favor se lo explique, que mi GPS siempre me dice sigue por esta carretera cuarenta y uno kilómetros. Y esto, como indicación, es fatal.

Por esto mismo, lo adecuado es decir veintiuno por ciento, y no veintiún por ciento. Porque uno solo pasa a ser un delante de sustantivos masculinos y aquí lo que le sigue es por ciento, no un sustantivo.

Las concordancias verbales

Los verbos son uno de los grandes maltratados de nuestra lengua. Y, además, hay varios problemas con ellos, desde la persona y número en los que empleamos la propia forma verbal hasta las concordancias que establecemos entre ellos y los otros elementos del predicado.

Un caso por el que, además, se pregunta mucho es la expresión "le o les dijo a ellos". Nos lía ver que el verbo está en singular y el objeto, ese a ellos, está en plural y cada uno ahí resuelve como puede… Pero la sintaxis es casi siempre pura lógica. Ese pronombre átono 'le' se refiere a 'ellos', su referente es 'ellos'. Por tanto, debe establecer la concordancia con ellos y la opción correcta es "les dijo".

Después, concordancias en las que pinchamos estrictamente con la forma verbal hay también varias: ¿os suena una oración como *se dan respuesta a las principales cuestiones planteadas… esta es una pasiva refleja. El verbo debe concordar con su sujeto gramatical, que es la palabra 'respuesta', y no con el objeto indirecto, que son las cuestiones planteadas. Hay que emplear el verbo en singular.

Y otra similar, muy guerrera, son las impersonales: caso como "se esperan a los invitados". Fijaos en que podemos decir "se los espera", por tanto 'los invitados' es el objeto y no el sujeto y de ahí que la concordancia debe ser en singular, se espera.

Quien tenga dudas con estas cosas, que vaya consultando caso a caso y tratando de razonar. La sintaxis es la parte más lógica de la lengua, hay que conectar bien los cables que unen, por debajo, los componentes de las oraciones y si nos falla un cable, una concordancia, la oración nos hace corto.

Hacedlo así y seréis los número uno (que no *los números unos).