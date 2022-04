Pablo Pombo: "Las buenas cifras del PP en las encuestas reflejan el volumen de un deseo"

Termina la segunda evaluación y empieza el descanso. "No traigo economía. No traigo guerra. Y no traigo más crisis", ha dicho Pablo Pombo, que ha asegurado venir a 'Por fin no es lunes' con la intención de regalarnos algo positivo.

Porque viene el turismo, el que hacemos los españoles y el que hace la gente inteligente de fuera que viene a disfrutar de España. Hay buenas previsiones para un sector que activa mucho empleo –aunque sea estacional- y que mueve mucho dinero. Aproximadamente el 15% de todo el PIB de nuestro país depende del turismo. En febrero recuperamos un 70% respecto a antes de la pandemia. La previsión para este mes está en el 80%. Vamos para arriba. Mientras nos vamos al pueblo. Y cerca de la iglesia se nos acerca encorvada una señora mayor enlutada que ya nos parecía anciana cuando éramos niños. Nos agarra del brazo y pregunta… ¿Y tú de quién eres? Y entonces, ay amigo, entonces todo encaja de nuevo.

Algo se está alterando en la opinión pública española. Algo sembrado en marzo que puede brotar en forma de novedad durante la primavera. Tengo la impresión de que la demanda social está cambiando bajo nuestros pies. Hay tres semillas tres. Uno. La guerra aumentó el deseo de entendimiento entre la fuerzas políticas. Dos. En la inteligencia colectiva, la inflación ha relegado las anteojeras ideológicas y está poniendo en primer plano a la gestión. Y tres. El PP ha cambiado de líder político y, sobre todo, de orientación política. Las encuestas reflejan ahora una subida muy acusada que debe ponerse en contexto.

Los números son un espejo. ¿Pero un espejo de qué? Las cifras no reflejan tanto un cambio en las decisiones de voto, como el volumen de un deseo, el volumen de una expectativa. Es lo que en sociología llaman “momento inaugural”. Estos episodios mueven mucho las aguas pero pueden ser coyunturales, pueden desvanecerse.

Claro que también pueden agarrar fuerza y convertirse en un cambio de marea más profundo y duradero. En eso está pensando el presidente de Andalucía, haciendo cábalas a ver si adelanta las elecciones para ponerlas en junio. Tiene que hacerlo pronto. Podría ser la noticia de esta semana o de la siguiente.