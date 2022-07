Una emprendedora triunfa con la receta secreta de su abuela contra las hemorroides

Una semana más nos vamos de viaje. Cogemos nuestra Carretera Secundaria para dirigirnos a Villanueva de la Jara, un pequeño pueblo conquense, situado en plena comarca de La Manchuela, que esconde la fórmula secreta para acabar con una dolencia que muchos sufren en silencio. Se trata de una patología de la que no escapan ni siquiera las grandes celebridades.

Hay personajes históricos como Napoleón Bonaparte que fue víctima de esta dolencia. Le incapacitó tanto, que algunos historiadores aseguran que fue la responsable de su derrota en la Batalla de Waterloo. Otros como el presidente Jimmy Carter, el escritor Hemingway o el intelectual, Carlos Marx, también cayeron en las garras de esta incómoda afección. Dicen que Marx la desarrolló mientras escribía su obra cumbre “El Capital”. Y hasta el monarca francés, Luis XIV, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica porque no podía soportarla más. Para celebrar su completo restablecimiento, encargó una composición que acabó convirtiéndose en el himno nacional de Inglaterra. Efectivamente, las hemorroides dieron origen al “God Save the Queen”. El himno de la Casa Real Británica. Un himno que fue utilizado primero por la monarquía francesa y al que no pudo resistirse Handel, quien lo presentó prácticamente plagiado al príncipe Jorge.

Esta enfermedad es extremadamente dolorosa, molesta e incluso en ocasiones puede causar un dolor incapacitante. Un 75% de la población la sufre una vez a lo largo de su vida. Y no todo el mundo se atreve a hablar en público de ella. Sigue siendo un tema tabú. Hasta la mismísima Marilyn Monroe la sufrió en secreto. Elizabeth Taylor, Whitney Houston… todos trataron de buscar una solución al problema. Pero ¿cómo deshacerse de esta tortuosa condición?

La solución a las hemorroides

La pócima infalible contra las hemorroides se encuentra en Villanueva de la Jara. Allí dos jóvenes emprendedores han recuperado la receta centenaria que hacía su abuela para curar las hemorroides y entregarla a vecinos, familiares, médicos y farmacéuticos de manera altruista. Durante 70 años, la abuela mantuvo en secreto el ungüento milagroso. Recogía las plantas en el campo, se metía en la cocina y hacía la poción. Jamás la pillaron con las manos en la masa. Y nunca contó su receta a ningún familiar, hasta que a los 93 años cuando las piernas le empezaron a fallar tuvo que pedir ayuda a su hijo menor, a quién desveló su receta.

Su hijo pequeño continuó con el legado. Pero llegó un momento que se vio desbordado ante tantas peticiones. En ese momento, le dijo a su hijo y a su sobrina que podían dar un paso más y hacer que la pócima milagrosa llegara a más personas. Así fue como se pusieron manos a la obra. Después de dos largos años de burocracia, su producto Almostop se encuentra en Europa y a punto de abrirse camino en EEUU y China. Además este proyecto pretende revitalizar la zona, dando trabajo a los vecinos y estableciendo su planta de producción en el pueblo.