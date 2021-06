EL EDITORIAL DE JAIME CANTIZANO

Buenos días, llegamos tarde: "Una de las manifestaciones más abominables de la violencia machista es el uso de los hijos para provocar sufrimiento a las mujeres"

Jaime Cantizano comienza 'Por fin no es lunes' reflexionando sobre la violencia machista. "No hay matices, ni término medio, ni es posible la equidistancia. 18 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en lo que va de 2021. No se puede diluir, ocultar, negar el drama usando conceptos como violencia intrafamiliar", indica. Desde 2013, 38 menores han sido asesinados por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres. "Una de las manifestaciones más abominables de esa violencia es el uso de los hijos para provocar sufrimiento a las mujeres", asegura. En la mesa le acompañan Isabel Lobo, Juan Diego Guerrero e Ignacio Varela.