Mark Zuckerberg y otros personajes reales que podrían ser villanos de cine

Esta semana, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, anunciaba que la compañía pasará a llamarse (a partir de diciembre) META. Es decir, Zuckerberg apuesta ahora por su metaverso, una realidad virtual e inmersiva en la que quiere que nos relacionemos, juguemos e incluso trabajemos. Pero Andrés Moraleda no quiere hablarnos en Fuera de Guion de Por fin no es lunes sobre películas sobre el metaverso, sino sobre personajes reales que parecen villanos de cine.

Y es que, viendo el vídeo de presentación de META, Andrés no veía al creador de Facebook, sino a un villano de James Bond que quiere hacerse con el mundo, o a un malo malísimo de Marvel que quiere que todos vayamos a vivir a su planeta o sucumbamos a su metaverso. Sí, Zuckerberg podría ser el malo de una de las películas de ‘Guardianes de la Galaxia’ o de ‘Los Vengadores’, pero es que la realidad va muy sobrada de villanos.

¿Qué otros villanos 'de cine' hay en la realidad además de Zuckerberg?

Los guionistas de las últimas películas de la saga de 007, Neal Purvis y Robert Wade, llegaron a decir que “con personas como Trump, el villano de Bond se ha vuelto una realidad”. Y es que el ex presidente norteamericano parece que esté basado en un malo de 007. Hay a quien le recuerda al mítico Goldfinger o al villano de ‘El mañana nunca muere’ (1997), que era un magnate de la comunicación que quería dominar el mundo.

Cualquier villano de Batman puede ser extrapolado a la realidad, sobre todo los de las últimas películas, las de Christopher Nolan, en las que los malos parecen dictadores de alguna república bananera. Y cualquier dirigente de estos de cultura del pelotazo de los años 80 y 90 recuerda mucho al Lex Luthor de la primera peli de Superman.

Qué sí, que la realidad a veces supera a la ficción, pero con los villanos del mundo real los guionistas actuales no se tienen que comer mucho la cabeza. Resulta que el Tony Stark de ‘Iron Man’ está basado en Elon Musk, dueño de Tesla, que hasta apareció en la saga. Eso era cuando todavía era un visionario. Pero ahora que ya es un supervillano que ha contratado científicos para lograr la vida eterna y quiere colonizar otros planetas, los guionistas de ‘Venom’ pensaron que por qué no aprovecharlo para su antagonista. Pero no hay villano que supere a Zuckerberg. Si es que hasta él mismo fue un excelente supervillano de cine en 'La red social'.