Si Bette Davis y Joan Crawford pudieron hacer una película juntas, ¿por qué Pedro Sánchez y Pablo Casado no pueden entenderse?

Al igual que Woody y Buzz Lightyear tuvieron que resolver sus diferencias en 'Toy Story', esta semana Pedro Sánchez y Pablo Casado han hecho lo propio para renovar el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos (lo del Consejo General del Poder Judicial tendrá que esperar). Que esto sea noticia es muy triste, porque el diálogo y la negociación deberían ser lo habitual en política. Y se puede discrepar con el adversario, incluso se puede odiar, pero eso no quita que no se pueda trabajar juntos. Por eso, Andrés Moraleda recuerda en Fuera de guion de Por fin no es lunes varias historias de actores enfrentados que tuvieron que trabajar juntos en películas y series.

La más recordada es sin duda la rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford. Una enemistad tan legendaria que hasta se hizo una serie sobre ella ('Feud', Ryan Murphy, 2017, con Susan Sarandon y Jessica Lange las míticas actrices). Todo comenzó en 1935, cuando Bette Davis se enamoró de su compañero de rodaje en ‘Peligrosa’, Franchot Tone. Pero resulta que Joan Crawford se prometió con él durante aquel rodaje, y la Davis le puso la cruz desde entonces. Davis llegó a decir: “Joan se ha acostado con todas las estrellas masculinas de la Metro Goldwyn Mayer excepto con Lassie”, o “no la mearía encima ni, aunque estuviera en llamas”.

Tuvieron que trabajar juntas en ‘¿Qué fue de Baby Jane’ (1962) y la Crawford se vengó de la Davis metiéndose piedras en los bolsillos en la escena en la que Davis tenía que arrastrarla (Davis tenía problemas de espalda). Además, tuvo la mala leche de recoger el Premio Oscar a Mejor Actriz que recibió Anne Bancroft por ‘El milagro de Ana Sullivan’, es decir, el premio que le quitó la estatuilla a la Davis. Moraleja: trabajaron juntas a pesar de su rivalidad, como Brenda y Kelly de ‘Sensación de vivir'.

Los actores de C3PO y R2D2 se odiaban, pero trabajaron juntos en toda la saga de 'Star Wars'

Sí, Shannen Doherty (Brenda) y Jennie Garth (Kelly) se llevaban a matar en el rodaje de ‘Sensación de vivir’ (1990-2000). Dicen que incluso llegaron a las manos (otras fuentes dicen que a las uñas). Pero su enemistad no impidió que la serie saliera adelante e incluso volvieron a trabajar juntas en ‘Sensación de vivir: la nueva generación’ (2008) y en otra adaptación de la serie estrenada en 2019. Algo parecido les pasó a C3PO y R2D2.

Las matrimoniadas entre los dos androides de ‘La guerra de las galaxias’ no eran exclusivas de la ficción. Resulta que Kenny Baker (R2D2) y Anthony Daniels (C3PO) no se llevaban muy allá. Baker decía sobre Daniels que “si preguntas nadie tendrá nada bueno que decir sobre él”, y que “si se relajase y socializase con los demás podríamos forrarnos haciendo giras en convenciones. Se lo he pedido cuatro veces, pero me respondió que él no hacía esas cosas y terminó con: 'Déjame en paz, enano'”.

Al final, Daniels accedió a participar en eventos de Star Wars, pero Baker decidió entonces que, si “su alteza el de las pelotas doradas” iba, él no iría. A pesar de todo, su relación laboral es la más longeva de la saga: son los únicos personajes que aparecen en las nueve películas. Así que no hay excusas para llegar a acuerdos, incluso desde la discrepancia ideológica. ¿O no se pasaron 30 años sin hablarse Alfredo Landa y Concha Velasco por cuestiones políticas? Y eso que habían hecho 18 películas juntos. Al final, se reencontraron en ‘El oro de Moscú’ y se dieron cuenta de que su enemistad no había tenido ningún sentido.