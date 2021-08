Laura Morán: "Hay que cambiar las expectativas que tenemos sobre el encuentro sexual"

Según la ciencia, conforme nos vamos haciendo mayores, se reduce la producción de espermatozoides en el caso de los hombres, también, del líquido seminal, así como el tamaño de los testículos.

La respuesta a la excitación, tanto en hombres como en mujeres, es más lenta, la erección no es tan firme, la erección dura menos y se necesita más tiempo para recuperarse y poder tener un nuevo coito. Pero eso no quiere decir, que no se pueda practicar sexo y que no se deba estimular la parte romántica y sensual de la pareja.

Hablamos con la sexóloga y terapeuta de pareja, Laura Morán, sobre el sexo y la edad. La experta dice que: "Se cree que a medida que vamos cumpliendo edad, ya no se está como para "estos trotes" y ese es el problema, que la gente se cree que tener relaciones sexuales es trotar todo el rato".

"Hay que cambiar las expectativas que tenemos sobre el encuentro sexual. Tenemos la idea de que las relaciones sexuales en la juventud están enfocadas a la reproducción y luego al disfrute en plan peli pornográfica. El hecho de que el cuerpo deje de responder no quiere decir que no se pueda disfrutar de la piel, de los besos, de las caricias… Tenemos una visión muy reduccionista del sexo, muy genital y muy coital. El sexo no es solo coito", ha reivindicado Morán. Además, ha añadido quela edad tiene sus ventajas.

En cuanto a la Viagra, ha desmitificado su uso: "Esta solo ayuda en el caso de que haya problemas cardiovasculares. La Viagra sirve para cuando hay dificultades para llenar el pene de sangre, para la erección y para la penetración, pero es que no solo de penetración vive el hombre y la mujer".