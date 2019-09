La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha declarado al programa Onda Agraria que "no hay ningún sector que tenga una crisis grave de precios que se pueda atribuir al veto ruso” y que “una gran crisis provocada por el veto ruso hoy no la hay. De lo que se trata es de poner con agilidad las medidas necesarias y con el presupuesto suficiente para que esto no llegue a suceder".