Elena Gijón: "Tezanos va a dejar una marca en el CIS y en todos sus trabajadores que no se merecen"

Una semana queda para las elecciones europeas. Y a día de hoy el Partido Popular encabeza todas las encuestas. Las realizadas para medios de comunicación afines y no afines al gobierno. En todas, Feijóo le saca una media de cuatro puntos a Pedro Sánchez. Bueno, en todas, salvo en el sondeo militante del CIS. El centro de investigaciones sociológicas ha sido colonizado por el gobierno que con el dinero de todos los españoles, los que votan al PSOE y los que no, hace encuestas partidistas. Al frente, un afiliado del PSOE cuya reputación al frente del organismo es de sobra conocida. Pero que va a dejar una mancha en el ente y en todos sus trabajadores, que desde luego, no se merecen.