Elena Gijón: "La presidenta de Red Eléctrica niega responsabilidad"

La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, habla. Ha tardado 45 horas en hacerlo, niega responsabilidad, sostiene que tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo y que por supuesto ella no dimite. Rompe su silencio en un par de entrevistas en la que no ha parado de incurrir en contradicciones.

Que el riesgo cero no existe, pero que no va a volver a pasar. Que no sabe lo que ha pasado, pero que la causa nada tiene que ver con la responsabilidad de red eléctrica de equilibrar los flujos de energía que entran en el sistema, desde las que vienen de las renovables hasta las que proceden de las eléctricas. Corredor ha seguido al milímetro el discurso del presidente del Gobierno que la colocó a dedo en una empresa que, aunque sea privada, tiene al Estado como accionista mayoritario.