Elena Gijón: "Pedro Sánchez ha actuado como Pedro Sánchez"

Red eléctrica niega que España haya padecido un ataque informático. El presidente del gobierno deja abierta esa posibilidad. No descarto ni señalo pero no rechazo ninguna hipótesis, ha dicho. Porque apunta que hasta que no terminen todos los informes que se han encargado no se puede descartar nada de lo que sucedió en los cinco segundos en los que el sistema se cayó.

Pedro Sánchez ha actuado como Pedro Sánchez. Sugerir que quizá las instalaciones y suministros eléctricos sean más vulnerables de lo que pensamos. Y como lo son, necesitarían más inversión y protección. Así que estaría plenamente justificado que el incremento en 10.000 millones de nuestro gasto en defensa se gastara en ellas y no en la compra de armas. ¿La otra clave de la intervención presidencial? El continuo señalamiento a las empresas privadas y red eléctrica. Curioso. Porque el accionista mayoritario de red eléctrica y el presidente lo ha obviado, es el propio Estado.