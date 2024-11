Elena Gijón: "Teresa Ribera no está pisando lodo, está caminando sobre moqueta"

Alerta en seis comunidades autónomas por una DANA que llega mañana. Los habitantes de los pueblos arrasados hace 14 días, aún con el miedo en el cuerpo, han empezado a suspender clases, colocar sacos terreros para protegerse o drenar alcantarillas a toda prisa.

No se ha limpiado el barro y se aterran ante un segundo azote. Una circunstancia que va a vivir en la distancia, una de las muchas, muchísimas responsables políticas de todo lo sucedido. Teresa Ribera, que no va a poder estar pendiente esta mañana de cómo va la cuenca del Júcar o del estado de los embalses. Ella no está pisando lodo. Está caminando sobre moqueta porque esta tarde se iba a examinar para ser vicepresidenta de la Comisión Europea. Pero el PP europeo acaba de dejar su designación en suspenso hasta qué cuente en el Congreso español qué hizo exactamente durante la DANA.