Elena Gijón: "Tenemos una intentona más para que las medidas previsibles de control de los medios queden en segundo plano"

Nueva maniobra de distracción del Gobierno. Yolanda Díaz anuncia con grandes alharacas que tiene un acuerdo con el PSOE para derogar la Ley Mordaza y que los detalles los dará mañana el presidente.

PSOE Y Sumar, ya tenían un acuerdo sobre el particular hace un año. Se vino abajo porque ERC y BILDU no lo apoyaron. Así que en lenguaje de Ester Peña, portavoz del PSOE, sería... Paren las rotativas, ¿Dónde está noticia? Porque no consta que estos dos partidos vayan a respaldar la nueva propuesta.

Por lo que tenemos es una intentona más que se anuncia a bombo y platillo para que mañana cuando el presidente de altavoz a todo el paquete de medidas, sea esto lo que se lleve el protagonismo y las previsibles medidas de control de los medios queden en segundo plano.

Pero eso será mañana. Hoy lo que toca es continuar con la operación limpieza a los condenados por los ERE.