Elena Gijón: "Qué habilidad para esquivar los asuntos espinosos cuando el Gobierno tiene un anuncio que hacer"

El Gobierno plantea su mecanismo para limitar el precio del gas y por ende el de la luz. Si Europa quiere, claro. Hasta dentro de 15 días no tendremos respuesta y si es positiva aún tardaremos una semana más en notar la rebaja.

No me digan que no le están sacando partido a una medida anunciada y requeteanunciada y que en realidad todavía no ha entrado en vigor; que por otra parte bienvenida sea, pero oiga, qué habilidad para esquivar los asuntos espinosos cuando el Gobierno tiene un anuncio que hacer.

Un ejemplo, ni palabra de que los alimentos se han encarecido un 10% en el mes de abril.