Elena Gijón: "Muchas personas que tienen que dar más y más explicaciones"

Segundo decreto de ayudas a los afectados por la DANA. Y segunda comparecencia con preguntas del presidente del gobierno en una semana. Sánchez en modo recuperemos la imagen perdida al salir con prisas de Paiporta.

Bien está que ahora sí, se les dé a los afectados lo que necesiten y no lo tengan que solicitar. Lo ideal sería que también compareciera la vicepresidenta de Transición Ecológica si no fuera porque está liada, preparando el examen que le asegure mañana su cargo de comisaria comunitaria. O una intervención de la desaparecida ministra de Sanidad aclarando si se puede o no beber el agua del grifo.

Por pedir, incluso, que Carlos Mazón no demore hasta el jueves su comparecencia pública e institucional para responder a las preguntas pendientes. Muchas personas que tienen que dar más y más explicaciones. Pero de momento se dejan para más adelante. No nos hagamos daño, ha venido a decir el presidente del Gobierno.