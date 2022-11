Elena Gijón: "Con Irene Montero se confirma que el hábito no hace a la monja"

Irene Montero acusa al PP de promover la cultura de la violación y Grande - Marlaska se mantiene en que no hubo muertos en suelo español durante el asalto a la valla de Melilla.

Entre peticiones de dimisión, Marlaska se defiende erigiéndose en defensor de las fuerzas de seguridad. Desvía la atención. No se le pide la renuncia por defender a los agentes sino por haber mentido.

La segunda, la titular de Igualdad traía escrito de casa el improperio sobre lo proclives que son en el PP a promover violaciones por lo que no podemos excusarla en un calentón. Tal imputación es una brutalidad que sólo cabe en boca de quien no ha soltado la pancarta en su vida. Con ella se confirma que el hábito no hace a la monja. Pero descuiden. Que ni uno ni otro ministro serán cesados por el presidente del Gobierno.

Porque fue Pedro Sánchez el primero en salir a defender la actuación marroquí en pleno idilio con Rabat, ni cesará a Irene Montero por la chapuza de la ley del sólo es si porque eso sería reconocer que él ha firmado una ley mal hecha. Y los grandes hombres que se saben destinados a pasar a la Historia no cometen semejantes errores.