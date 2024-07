Elena Gijón: "El Gobierno ha aprovechado el tirón balompédico en esta jornada de pacto del reparto de menores migrantes"

Aquí se aprovecha todo. Que Nico Williams y Lamine Yamal bordan el partido con la selección...la ministra de migraciones les pone como ejemplo del valor añadido que aportan los que vienen de fuera.

Déjenles tranquilos y no les utilicen que desgraciadamente un día se les santifica y otro escuchan gritos racistas. El gobierno ha aprovechado el tirón balompédico en esta jornada en la que se reúne con las Comunidades Autónomas para pactar el reparto de menores no acompañados. De justicia. Para que ellos, muy vulnerables, sean correctamente tratados y para que no sea sólo una comunidad la que tenga la responsabilidad de atenderles. No podemos evitar que la gente quiera mejorar. Pero sí podemos hacer una buena gestión en origen y en destino. Y eso es lo que está fallando.