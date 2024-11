Elena Gijón: "La gestión de la anterior DANA es, como mínimo, mejorable"

Pleno en el Congreso para que Ángel Víctor Torres explique la gestión de la DANA. Sesión que los grupos que sostienen al Gobierno han convertido en un examen no a cómo hizo las cosas el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino a los movimientos del presidente valenciano Carlos Mazón. Cierto es que el ministro no ha cargado en exceso contra el presidente autonómico siguiendo la táctica de no agresión entre administraciones.

Pero también porque saben que sí, que el PP tiene a Mazón en el foco, pero es que la vicepresidenta Teresa Ribera tampoco se libra de responsabilidades hasta el punto de que su nombramiento como comisaria europea está más en el aire que nunca.

La gestión de la anterior DANA es, como mínimo, mejorable. En esta segunda edición que hoy recorre el país, el miedo a la meteorología se une al recelo ciudadanos sobre si los que tienen que ponerse al frente han aprendido algo.