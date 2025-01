Elena Gijón: "El fiscal general del Estado lo tiene cada vez más difícil"

El fiscal general del Estado lo tiene cada vez más difícil. Su subordinada, la fiscal jefe de Madrid, la mujer que no estaba por la labor de hacer una nota con los datos del novio de Ayuso, la que pidió a García Ortiz la orden por escrito ha hecho esta mañana una confesión demoledora para su jefe. Le preguntó ¿Álvaro has sido tú? cuando vio los correos intercambiados entre el ministerio público y el novio de Ayuso en la prensa. Has sido tú Álvaro? Y él contestó....eso ahora no importa. La respuesta le delata. Y pone en un brete al gobierno. Que primero puso la mano en el fuego por el fiscal. Que ayer mismo cuestionaba el buen hacer del juez. Y hoy...hoy veremos a qué cerro de Úbeda se suben para seguir defendiendo a quien según el PP no abandona su cargo porque ha sido un empleado fiel del Gobierno.