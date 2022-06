Elena Gijón, sobre los datos del paro: "Dos lecturas de una misma realidad"

Han bajado los datos del paro. Por primera vez desde hace 14 años España baja de los tres millones de desempleados. Al menos una buena noticia entre advertencias de instituciones españolas, europeas y de organismos internacionales sobre los riesgos de nuestra economía.

Sin embargo, el presidente del PP, Núñez Feijóo hace una una salvaguarda aquí en Onda Cero. No dejarse deslumbrar por unos datos que no responden a la realidad social. Aquellos contratos que antes eran temporales y sumaban en el paro ahora se llaman fijos discontinuos y como tales no computan en el INEM. Las dos lecturas de una misma realidad.