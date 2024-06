Elena Gijón: "Begoña Gómez no debería necesitar que su marido use el cargo para señalar al juez"

La verdad. Esta mañana resulta difícil catalogar la segunda carta de Sánchez a los españoles y la actitud que está detrás. Podría encuadrarse en el victimismo trumpista de "el sistema conspira contra mí para derrotarme". O incluso podríamos ver semejanzas con el populismo de Maduro: él es el pueblo y por tanto cualquier ataque a su persona es un ataque a la nación.

Pero Pedro Sánchez va más allá. Transforma la imputación de su esposa en un asunto de Estado confundiendo gobierno con familia. Y convierte el votar al PSOE el domingo en un acto de protección a Begoña Gómez. La esposa del presidente es una ciudadana particular con derecho a defenderse. Le asiste ese derecho y no debería necesitar que su marido use el cargo para señalar al juez.